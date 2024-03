Due ex amministratori del Comune di Capaccio Paestum sono stati condannati per irregolarità negli appalti cimiteriali. Come riporta il Mattino, iI giudizio di primo grado, tenuto dalla seconda Sezione penale sotto la guida del magistrato Lucia Casale, ha visto Nicola Ragni, ex vicesindaco, ricevere una condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione, e Roberto Ciuccio, ex consigliere di maggioranza, a 2 anni e 8 mesi.

Le altre posizioni

L'architetto Rodolfo Sabelli, che all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di responsabile del III settore del Comune, è stato invece assolto con la motivazione che i fatti a lui imputati non sussistono. Stesso discorso per gli imprenditori Paolo e Giacomo Caterino, a Rossella Marino, moglie di Giacomo, e all'ingegnere Arturo Noviello, tutti assolti per non aver commesso il fatto. Per Giacomo Caterino e Gerardo Gaudiano, imprenditore nel settore ortofrutticolo, è stata dichiarata la prescrizione del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Il processo nasce da un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale di Salerno e Caserta, avviata su incarico della Procura di Salerno, che aveva portato all'accusa di 8 persone nel marzo del 2018.