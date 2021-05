"Chi sa, parli: vogliamo chiarezza sulla morte di Loris", lo sfogo del fratello del tifoso granata morto

Alessio Del Campo, fratello del 28enne supporter della Salernitana morto in un incidente stradale la sera del 10 maggio, mentre la città era infesta per la promozione in A dei granata, chiede a possibili testimoni di aiutare a ricostruire quanto è accaduto, prima del tragico impatto

I dettagli

"Chi sa, chi ha visto, chi ha notizie - aggiunge - si faccia avanti. La sera dell'incidente, c'erano moltissime persone in strada. E' probabile, quindi, che qualcuno abbia visto e possa aiutarci a capire. Non tocca a noi sviluppare indagini: noi non siamo la magistratura. Chiediamo solo chiarezza". Poi i ringraziamenti: "Salerno è stata al nostro fianco, durante il funerale e nelle ore del dolore. Grazie anche alla Salernitana, che ha presenziato alle esequie". Gli inquirenti hanno raccolto le immagini provenienti dal circuito di videosorveglianza di un ristorante ubicato in via Lungomare Trieste, a pochi metri dal luogo del tragico impatto.