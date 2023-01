Spari contro il panificio di piazza XXIV Maggio: arrestato anche un 16enne

E’ stato arrestato e condotto presso l’istituto panale per minori, il 16enne che, la notte del 12 dicembre scorso, è stato trovato in compagnia di R. B., 26enne sorpreso in auto con una pistola a rione Petrosino, arma compatibile con i colpi esplosi contro la vetrina di un panificio in piazza XXIV Maggio a Salerno, in quella stessa serata. L'arresto è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari ed eseguito dai carabinieri.

Le accuse

Il minore è accusato di concorso formale in ricettazione, esplosione di colpi d’arma da fuoco in strada e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo avrebbe anche portato fuori dalla propria abitazione, senza alcuna giustificazione un coltello a farfalla poi ritrovato a casa del 26enne, come riporta il Mattino. Gli accertamenti continuano.