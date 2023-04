Omicidio Marzia Capezzuti, Lanzara depone bouquet di fiori dopo gli arresti

Dopo l’arresto dei tre presunti colpevoli dell’omicidio di Marzia Capezzuti, il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara si è recato sul luogo del ritrovamento del cadavere per deporre dei fiori in suo omaggio a nome dell’amministrazione comunale e della città.

Il commento

Lanzara ha voluto lasciare un messaggio: “Da questo momento la giovane Marzia potrà finalmente riposare in pace, ora che i suoi assassini sono stati affidati alla giustizia.

Esprimo un pensiero particolare alla famiglia che da mesi combatte per conoscere la verità e porta con sé la cicatrice indelebile della perdita della figlia. Mi unisco inoltre alla comunità di Pontecagnano Faiano che da subito si è stretta intorno a questa triste vicenda. Un ringraziamento va inoltre alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e a quanti hanno contribuito affinché la verità emergesse”.