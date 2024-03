Rubano auto da concessionaria, poi si danno alla fuga: arrestati due giovani

Un 27enne e un 21enne di Ascea, entrambi di origini marocchine e senza fissa dimora, sono stati arrestati per “rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti offendere”. I due sono stati trovati in possesso dai carabinieri di alcune armi che, poco prima, avevano utilizzato per rubare un’automobile.

L'inseguimento

I due stranieri, per non essere catturati, hanno tentato la fuga, nel corso della quale il 27enne si è disfatto di un coltello a lama seghettata, ma che successivamente è stato recuperato e sequestrato. Entrambi, inoltre, hanno opposto resistenza nei confronti dei militari dell’Arma prima di essere definitivamente bloccati. Nel corso delle indagini, è stato accertato che i due, dopo aver scavalcato la recinzione, si sono introdotti all’interno di una concessionaria di auto forzando le portiere delle vetture e tentando di rubarle. Ora sono stati rinchiusi nel carcere di Vallo della Lucania.