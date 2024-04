Esenzioni, sospeso il servizio via mail all'Asl di San Severino: ressa e disagi allo sportello

Caos e ressa all'Asl di Mercato San Severino: sospesa, infatti, la possibilità di richiedere le esenzioni via mail e, dunque, dal 31 marzo, innumerevoli utenti sono costretti ad affrontare infinite attese per usufruire del servizio. "L'organizzazione prevede di sbrigare 20 pratiche al giorno - racconta una cittadina- Motivo per cui è necessario recarsi all'Asl due ore prima dall'apertura dello sportello, per attendere la distribuzione dei numeri riservati ai primi venti arrivati: per avere o rinnovare le esenzioni all'Asl di Mercato San Severino, è necessario far fronte ad un'Odissea".

La denuncia

"A breve allerteremo i carabinieri - fa sapere un altro utente- Non è pensabile che un anziano o una persona impegnata con il suo lavoro debba restare dalle 12.30 alle 14 fuori allo sportello, nella speranza di poter avere un servizio di cui ha diritto. E' vergognoso". Sul piede di guerra, dunque, la comunità di San Severino che interroga l'Asl sulla legittimità delle modalità previste per i servizi relativi all'esenzione delle prestazioni sanitarie.