Spaccio di eroina: arrestato 30enne di Auletta

Un 30enne di Auletta è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nei giorni scorsi, è stato trovato in possesso di 15 grammi di eroina e di altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga e di un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.