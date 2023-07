Tragedia sfiorata a Santa Margherita: auto finisce sul sagrato della chiesa, denunciato il conducente

Si è temuto il peggio, domenica sera, nella zona orientale di Salerno, dove un’automobile (Citroè C3) è finita ad alta velocità sul sagrato della chiesa di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo.

La paura

Ad evitare che potesse travolgere le persone presenti, tra cui anche dei bambini, è stato il palo di ferro fatto installare dal parroco per motivi di sicurezza. Un palo che ha fatto storcere il naso anche ad alcuni fedeli, ma che due giorni fa è stato fondamentale per evitare una vera e propria tragedia. Per i presenti, fortunatamente, solo tanta paura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato il conducente e i carabinieri. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.