Verificata la fattibilità del posizionamento di un autovelox fisso, a Salerno, da parte di Comune e Polizia Municipale, per frenare l'escalation degli incidenti registrati in città a causa dell'alta velocità.

Attenzionate, in particolare, via Lungomare Tafuri, via Lungomare Marconi e via Delle Calabrie, al confine con Pontecagnano Faiano.