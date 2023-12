Armi e droga, scacco alle baby gang: arresti e sequestri a Salerno

Nel corso dell’operazione “alto impatto – baby gang”, svolta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, è stata coinvolta direttamente anche la città di Salerno. Nel capoluogo è stata rinvenuta e sequestrata la pistola calibro 8 mm. utilizzata per commettere lo scorso 26 agosto 2023 un tentato omicidio nei confronti di un minorenne da parte di E.P, già richiuso in carcere.

I controlli

Inoltre, nei pressi dell’Istituto scolastico Alfano I di Pastena, gli agenti hanno tratto in arresto G.A colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio. In particolare a seguito di una perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, crack ed eroina nonchè della somma di 1150 euro, sicuro provento dell’attività illecità.Infine, sempre a Salerno, è stato arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione per 1 anno di reclusione, A.L, già gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti.