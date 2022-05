Bagno pubblico a servizio degli artisti della Fiera del Crocifisso Ritrovato: rimosso a seguito delle polemiche

Era stato collocato un bagno chimico ai piedi del Duomo di Salerno, per consentire agli artisti coinvolti nella Fiera del Crocifisso Ritrovato di usufruire di servizi igienici pubblici. Ma lo scatto del wc vicino alla Cattedrale ha fatto il giro dei social, suscitando innumerevoli polemiche tra i cittadini, al punto da far rimuovere la cabina dagli organizzatori della nota kermesse.

Il fatto

Diversi salernitani avevano, infatti, chiesto la ripulitura e la riattivazione dei wc pubblici già presenti in città, per evitare di posizionare il bagno chimico nella zona storica. Tuttavia, come è noto, è proprio in via Duomo che pulsa il cuore della Fiera del Crocifisso Ritrovato. Ed è in quella stessa strada che, nelle settimane scorse, fu segnalato l'increscioso episodio di una ragazza che urinava in pubblico a causa della mancanza di servizi igienici facilmente raggiungibili: da qui, probabilmente, l'idea degli organizzatori, a tutela della Salerno Antica, di provvedere ad installare il bagno chimico temporaneamente in via Duomo, per scongiurare nuovi fatti analoghi.