Incidente stradale in via Matteotti a Sarno. Una bambina, come riportato da Punto Agro News è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali poco dopo la fine delle lezioni ierii pomeriggio. I soccorritori del servizio sanitario 118 sono intervenuti prontamente per fornire assistenza. Per fortuna, nonostante il grande spavento, la piccola non ha riportato lesioni gravi.