Il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Nocera Inferiore, restituendo 2,6 milioni di euro a G.D.A., ex colonnello dell'esercito e imprenditore, e alle sue due figlie. I tre erano coinvolti in un caso di bancarotta patrimoniale relativo alla gestione di una società fallita nel settore della grande distribuzione, operante tra il 2016 e il 2019.

L'inchiesta

L'accusa sosteneva che i tre, in qualità di amministratori della società, avevano usato risorse finanziarie dell'azienda per lavori edili e miglioramenti su un immobile appartenente a un'altra loro società causando il dissesto e il fallimento dell'azienda a causa dell'aumento dei debiti. In particolare, le opere erano concentrate sul complesso immobiliare Korè Village a Nocera Superiore, coinvolto in un "progetto ristorazione" e comprendente aree wellness/fitness, un hotel e un ristorante. Il Riesame, però, ha accolto le argomentazioni del collegio difensivo, composto dagli avvocati Annalisa Califano, Massimiliano Forte e Carlo De Martino. I giudici hanno sottolineato l'assenza di riferimenti al "periculum in mora" nel decreto impugnato, ovvero alle ragioni che giustificherebbero l'urgenza del sequestro preventivo dei beni. Inoltre, hanno richiamato sentenze della Cassazione sul requisito di motivazione del periculum in mora per i provvedimenti di sequestro preventivo, a meno che non si tratti di beni la cui fabbricazione o detenzione sia di per sé illegale.