Beccati con 14.500 euro di banconote false: 3 arresti a Capaccio

Spuntano i dettagli, sulle 3 persone beccate per spendita ed introduzione di monete false ed arrestate, quindi, in flagranza di reato. A.F., A.F. e S.E. sono stati messi in manette dai carabinieri di Capaccio Paestum insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli.

I controlli

S.E. è accusato anche di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i 3 sono stati individuati in possesso di banconote false di vario taglio per un totale di 14mila e 500 euro, ma non l'hanno passata liscia.