Aggredita con violenza nel suo negozio, misura di sicurezza per un 30enne

Aggredita nel suo negozio, 30enne finisce in misura di sicurezza in una casa di cura. Questa la sorte per un uomo che, l'8 dicembre scorso a Baronissi, aggredì con violenza una donna, nei pressi del suo negozio, provocandole ferite gravissime su più parti del corpo.

L'interrogatorio

L'indagato risponde di stalking e lesioni. Ieri mattina è stato interrogato dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, al quale ha esternato il suo dispiacere per quanto accaduto, pur senza fornire una motivazione per quella brutale aggressione. Sarà sottoposto a cure specifiche, in ragione di una patologia cronica, presso una casa di cura, dove non potrà allontanarsi se non seguendo precise prescrizioni. "Esprimiamo viva soddisfazione per i provvedimenti assunti dalla Procura cui va la nostra profonda gratitudine. La misura adottata restituisce a Serena un minimo di tranquillità e le consente di affrontare con maggiore distensione questo terribile trauma che spera di mettere alle spalle al più presto.Siamo sicuri altresì e collaboreremo in tal senso che la Magistratura continuerà ad indagare anche per verificare eventuali responsabilità in capo ai soggetti che non hanno vigilato e/o adottato provvedimenti idonei per evitare questa drammatica vicenda" questa la dichiarazione dell'avvocato Luigia Di Mauro, che assiste la 35enne di Baronissi, aggredita quel giorno.