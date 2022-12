Rapinò e aggredì in casa un'anziana, indagine chiusa per 41enne salernitano

Indagine chiusa per G.B. , l'uomo che aveva ucciso a bastonate la 91enne Maria Grazia Martino nella sua abitazione di San Leonardo. Per una rapina commessa sette giorni prima, a Baronissi, a danno di un'anziana, la Procura di Nocera Inferiore ha ora concluso le indagini. L'uomo rischia il processo

La storia

L'ex badante aveva già preso di mira un'altra anziana della Valle dell'Irno. Le accuse sono di lesioni personali e rapina aggravata. Dalle indagini, era emerso che l'uomo rapinò la 85enne, aggredita con violenza in casa, nella sua abitazione e lasciata a terra priva di sensi. L'uomo si impossessò poi di 26mila euro e di vari preziosi. Con lui è indagata anche una seconda persona, a piede libero, ritenuto complice. G.B. è detenuto per l'omicidio della 91enne di via San Leonardo, nel corso della cruenta rapina del 9 luglio che era stata messa a segno dall'indiziato.