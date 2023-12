Battipaglia, Bellizzi ed Olevano: costituito il Consorzio “Tusciano Solidale”

Tre amministrazioni comunali unite per offrire i migliori servizi sociali e alla persona dei rispettivi territori. Con la firma in calce all’atto costitutivo – rito celebrato nello studio del notaio Carlo Carbone di Battipaglia – è stato fondato il Consorzio dell’Ambito Sociale S4_1 “Tusciano Solidale”. L’atto che ha sancito la nascita dell’organismo consortile, è stato siglato dalla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, che sarà il Comune capofila, e dai primi cittadini di Bellizzi, Domenico Volpe, e di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti. L’obiettivo primario dell’Unione è di concentrare le energie per realizzare un’azione, sinergica e strategica, di sicurezza sociali. Lo scopo dei “soci” è offrire agli utenti servizi efficienti finalizzati a garantire la migliore qualità della vita. Il neo Consorzio servirà una popolazione di oltre 70mila abitanti. I servizi sociali e socio-sanitari saranno erogati in collaborazione con enti locali, scuole, cooperazione sociale, organizzazioni di volontariato, parrocchie, fondazioni e associazioni.

I commenti

“Finalmente anche noi siamo al passo con le linee guida della Regione Campania in materia di politiche sociali. L’auspicio è che si possano incrementare e migliorare gli obiettivi di sicurezza sociale in grado di garantire ai cittadini un’aspettativa di vita adeguata ai bisogni crescenti, soprattutto delle fasce più deboli e a maggior rischio di emarginazione sociale”, ha dichiarato il sindaco di Olevano sul Tusciano, Ciliberti.“Lo avevamo annunciato nelle settimane scorse che sarebbe partito il nuovo piano di zona. Abbiamo lasciato alle spalle le polemiche sulla specialistica scolastica. Con la costituzione del Consorzio “Tusciano Solidale” potremo godere di maggiore autonomia di programmazione. “Tusciano solidale” per legare lo spirito unitario e storico che il fiume attraversa i nostri tre territori comunali. Ora la nuova sede e i nuovi servizi per un welfare integrato e incisivo”, ha dichiarato il primo cittadino di Bellizzi, Volpe.“Con la nascita del Consorzio “Tusciano Solidale”, si è posto un primo tassello per restituire ai cittadini più bisognosi e più fragili la possibilità di sentirsi inclusi e parte fondamentale di un progetto solidale ampio e robusto, capace di infondere tranquillità e speranza nel futuro. I ringraziamenti vanno ai due colleghi sindaci, Volpe e Ciliberti, oltre che alle loro rispettive comunità, per aver voluto condividere il lungo percorso che ci ha portato sin qui. Uno speciale ringraziamento all’assessora alle Politiche Sociali, Francesca Giugliano, che con grande tenacia e competenza ha rincorso questo traguardo. Un ringraziamento di cuore anche alla fiducia di tutto il consiglio comunale battipagliese” ha concluso la sindaca Francese.