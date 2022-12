Battipaglia piange Sofia Esposito: era la titolare di "Cucina Settantuno"

Dolore e sconcerto a Battipaglia per la prematura scomparsa di Sofia Esposito. Aveva 35 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. Era molto conosciuta nella città capofila della Piana del Sele e non solo perché titolare del ristorante-braceria “Cucina Settantuno” situata in via Baratta.

Il cordoglio

Centinaia i messaggi di cordoglio che, in queste ore, vengono pubblicati sui social da amici, conoscenti e clienti della sua braceria. Lascia il marito e una figlia piccola.