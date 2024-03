I lavoratori della Prysmian Fos hanno organizzato un presidio di protesta presso la stazione ferroviaria di Battipaglia dalle 9:30, in risposta all'annuncio di chiusura dello stabilimento di via Spineta da parte del gruppo. Rivendicando la salvaguardia dei posti di lavoro e temendo impatti negativi sul tessuto socio-economico locale, hanno evocato lo spirito di lotta del 9 aprile 1969. Il transito veicolare in via Ferrovia è stato regolato a scaglioni, sotto la vigilanza di polizia municipale, polizia di Stato e Polfer, coordinati rispettivamente da Fausto Ciriaco Troisi, Giuseppe Fedele e Angelo Pironti.