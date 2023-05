Farmacista rapinata e strattonata in strada: è caccia all'uomo

Momenti di tensione, sabato sera, a Battipaglia, dove una farmacista è stata rapinata mentre passeggiava in via Plava. La donna – secondo una prima ricostruzione – stava rientrando a casa dopo essersi recata al supermercato quando, improvvisamente, un uomo l’ha afferrata per i capelli e, sotto la minaccia di un coltello, le ha strappato la borsa e poi si è dato alla fuga.

Le indagini

All’interno della borsa vi erano carte di credito, uno smartphone e circa 400 euro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la farmacista in ospedale perché molto scossa e attonita per l’accaduto. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire all’identità del malvivente.