Battipaglia tira un sospiro sollievo: ritrovato Remigio Giannattasio

Battipaglia tira un sospiro di sollievo: è stato ritrovato Remigio Giannattasio, 28 anni, scomparso lunedì sera dalla sua abitazione facendo perdere le sue tracce.

Il ritrovamento

Il giovane è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Potenza. E il diretto interessato si è messo in contattato con la famiglia ed è stato riaccompagnato a casa. “Non ho parole per ringraziare tutti per l'aiuto, la collaborazione e per tutte le segnalazioni. Sto tremando dalla felicità. Grazie ancora da parte di tutta la famiglia” commenta la sorella Carmen, che aveva invitato i suoi amici social a mobilitarsi per ritrovare il fratello.