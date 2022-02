Resta bloccato nella neve: percorre 12 km a piedi e chiede aiuto, soccorso dai vigili del fuoco

Sabato da dimenticare, per un uomo di Battipaglia. Il malcapitato, infatti, nel pomeriggio, è rimasto bloccato nella neve durante un'escursione in montagna: la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta a Calabritto, in località Piano Migliato, per soccorrerlo.

Il salvataggio

Come riportano i colleghi di Avellinotoday, il battipagliese ha percorso 12 km a piedi per raggiungere il paese di Calabritto, dove ha potuto far richiesta di aiuto. La sua auto, poi, è stata recuperata, mettendolo in condizione di poter rientrare a casa dopo questa brutta avventura.