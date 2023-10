Un uomo di Bellizzi, A.P le sue iniziali, è stato arrestato per tentata rapina impropria. I carabinieri, infatti, lo hanno sorpreso mentre rubava un’automobile e, mentre cercava di fuggire, ha minacciato ed aggredito i militari dell’Arma che lo hanno inseguito. La fuga, però, non è durata molto. E così il ladro, in poco tempo, è finito in manette.