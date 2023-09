Pugno ad una ragazza, in tasca aveva un coltello: denunciato

Aggredisce ragazza per strada, lo trovano poi anche con un coltello. E’ quanto accaduto a Bellizzi: la vittima - una minore - è stata assistita dai passanti, in Via Roma.

Il fatto

L’uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia e trovato in possesso di un coltello che nascondeva in tasca. E' stato denunciato a piede libero