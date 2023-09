Semina il panico a Bellizzi: uomo bloccato e sottoposto a Tso

Dopo qualche episodio di escandescenza, sfociato in violenza, un uomo che girava per le strade di Bellizzi è stato bloccato dalle forze dell’ordine. A confermarlo è il sindaco Mimmo Volpe, che ha attivato subito il Centro di Salute Mentale di Eboli per un ricovero coatto (Tso).

Il commento

L’uomo in questione vive uno stato mentale confusionale perché “rifiuta da settimane la terapia sedativa”. “Restiamo vigili e pronti ad intervenire. Nel contempo siamo vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie che hanno subito questa assurda violenza e parte civile se necessario” conclude Volpe.