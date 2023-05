Un parco urbano e un centro multisportivo sorgeranno in Via Ingegno a Sarno, su un'area confiscata alla criminalità organizzata, grazie ai fondi del Pnrr. I progetti sono stati finanziati per un importo complessivo di 2 milioni e 200mila euro.

I progetti

"Il progetto - spiegano il sindaco Canfora e l'assessore Viscardi - prevede dei boschi con alberi di fiori per coprire le esalazioni dell'area industriale, nei pressi sia dell'Arcadis che nel casolare confiscato alla camorra. Con questi alberi con fiori profumati dovrebbero attenuarsi le emissioni odorigene di attività industriali, una cosa questa che avevamo promesso ai residenti. Inoltre, il progetto prevede dei campi da gioco di padel, basket e pallavolo, beach volley, giostrine per bambini e panchine per anziani". Nel frattempo, è stato già pubblicato l'avviso per progettazione definitva ed esecutiva.