Un grave incidente si è verificato ieri nei pressi del passaggio a livello di Casali-Roccapiemonte, dove una donna di Sarno si è trovata in una situazione di pericolo rimanendo bloccata con la sua auto sui binari. La donna, visibilmente in ansia e in difficoltà a causa dell'immobilizzazione del veicolo e delle sbarre abbassate, è stata soccorsa grazie all'intervento tempestivo della Polizia Locale guidata dal Comandante Pannullo. L'operazione di soccorso, effettuata in collaborazione con il personale della Polizia Ferroviaria del compartimento di Napoli, ha permesso di fermare in tempo il treno in arrivo, prevenendo così potenziali conseguenze. Successivamente, la donna è stata multata.