Estorce soldi a un medico dopo averlo minacciato: condannato

Avrebbe estorto circa 150 euro, in più occasioni, ad un medico dentista. Ora è giunta la condanna per un 45enne di Bracigliano, che all'inizio dell'anno era stato raggiunto da una misura cautelare in carcere. Giorni fa, il gup del tribunale di Nocera Inferiore lo ha condannato ad una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

La storia

Stando all'indagine, l'imputato - un 45enne del luogo - avrebbe più volte minacciato il medico per farsi consegnare denaro contante. In un'occasione, dal medico avrebbe preteso persino una visita specifica, che l'uomo avrebbe poi pagato successivamente.