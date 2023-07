Pellezzano, Brenda riabbraccia la madre: “Non ho chiesto aiuto nel momento giusto"

"Mi sono cacciata in casini più grandi di me, non rendendomene conto”: queste le parole di Brenda Cuomo, la 23enne di Capriglia ritrovata ieri a Napoli, a due giorni dalla sua scomparsa. “Non ho chiesto aiuto nel momento giusto – ha spiegato al Tg3 Campania – e non ho avuto pareri e consigli che mi sarebbero serviti”.

Quando ha riabbracciato sua madre Monica, Brenda racconta di aver vissuto “un momento unico. Mi sono sentita di nuovo salva. Avevo bisogno di questo”.

Il lieto fine

La ragazza, come è noto, è stata rintracciata ieri a Napoli, a bordo della sua Clio, nel corso delle ricerche portate avanti da carabinieri e polizia.