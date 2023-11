Giallo a Capaccio: il corpo senza vita appartiene ad una donna del napoletano

E' di una 57enne del napoletano il corpo senza vita ritrovato venerdì in un villaggio turistico di Torre di Mare, a Capaccio Paestum. Proseguono, dunque, le indagini dei carabinieri per stabilire le cause del decesso.

Il corpo della vittima, in avanzato stato di decomposizione, al momento del ritrovamento, si trovava in camera da letto e non presenterebbe segni di violenza. Spetterà all’autopsia, dunque, fare chiarezza sull’accaduto.