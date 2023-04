Giallo a Castel San Giorgio, rinvenuti diversi oggetti accanto al corpo di Timea : si attende l'autopsia

Indagini a tutto campo, per far luce sul macabro ritrovamento avvenuto ieri, a Castel San Giorgio, in via Chiummariello. L'anziano proprietario di un fondo agricolo della zona, infatti, ha lanciato l'allarme dopo aver trovato il corpo senza vita di Timea Iorio, 49enne originaria di Cava de’ Tirreni, ma residente da qualche anno a Roccapiemonte. Sul posto, i carabinieri, la Scientifica e la polizia municipale.

Gli accertamenti

Accanto al corpo, sono stati rinvenuti diversi oggetti, tra cui una parrucca e diversi medicinali. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della donna, trasferita presso l’obitorio dell’Umberto I di Nocera Inferiore. Il corpo della vittima non presentava segni di violenza.