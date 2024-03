Golfo di Policastro, 52enne precipita dal balcone: corrono i soccorsi

E' precipitato giù dal balcone della sua abitazione, a Villammare, frazione di Vibonati, un 52enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale di Sapri e i carabinieri per i rilievi del caso.

Pare che l’uomo, prima dell’accaduto, avesse assunto dei farmaci. Fortunatamente, nessuna grave ferita per lui: accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del fatto.