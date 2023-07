Dramma a Scala: 54enne precipita per diversi metri durante i lavori di giardinaggio

Dramma in un terreno agricolo di Scala, ieri sera. Un uomo impegnato in lavori di giardinaggio, per cause da accertare, è precipitato dal ciglio di una piazzola finendo in quella sottostante, facendo un volo di diversi metri.

I soccorsi

Il malcapitato, dunque, è finito al Pronto Soccorso dell'ospedale Costa d’Amalfi, per le cure del caso. Fratture e contusioni, per il ferito che, come riporta il Quotidiano della Costiera, è stato in seguito trasferito in Chirurgia al “Ruggi” di Salerno, con prognosi è riservata.