Guaiti disperati in Costiera, cagnolino intrappolato su una parete rocciosa

E' intrappolato da ieri pomeriggio, su una ripida parete rocciosa in via Tajani, nei pressi del cimitero di Maiori, lungo la Statale Amalfitana, un cagnolino avvistato dai cittadini. Sul posto, i vigili del fuoco: la posizione esatta dell'animale non è stata ancora identificata, a causa della natura impervia. Come riporta Il Vescovado, i caschi rossi di Maiori stanno considerando anche l'utilizzo di un drone per localizzare il povero amico di zampa che guaisce disperato.

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si è recata sul posto per tentare di contribuire al salvataggio del cane. Le autorità continuano a monitorare la situazione.