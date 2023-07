Ritardo dei vigili nel soccorrere il cagnolino a Torrione: Riccio scrive al sindaco Napoli

Dopo il tentativo di annegare un cagnolino nel mare che bagna il quartiere di Torrione, a Salerno, continua a tenere banco la questione relativa ai ritardi nei soccorsi. In particolare, da parte della Polizia Municipale. Alfredo Riccio del comitato “Uniti per Chicca” si rivolge direttamente al sindaco Vincenzo Napoli affinchè faccia luce su quanto realmente accaduto.

“L'aggressione e la tentata uccisione di un cagnolino avvenuta sabato scorso in spiaggia ha lasciato tutti amareggiati, e siamo fortemente convinti che se non fossimo intervenuti avremmo pianto l'ennesima "Chicca" (la cagnolina uccisa a calci in testa) a Salerno. Abbiamo avuto modo di apprendere che - di tutte le chiamate effettuate al 112 (numero unico per le emergenze) - soltanto l'ultima è stata smistata ai Carabinieri di Salerno che sono intervenuti tempestivamente. Ci preme quindi ringraziare tutto il Comando provinciale - che si è sempre distinto per il supporto a diverse attività parlamentari di contrasto alla zoomafia, alla macellazione clandestina e più in generale ai maltrattamenti di animali- per il grande lavoro che sta svolgendo in questi giorni: solo grazie alle testimonianze e al lavoro di indagine, l'autore del vile gesto potrà essere assicurato all'autorità giudiziaria così da tutelare i cittadini e i diritti degli animali. Tuttavia si stenta a credere che la Polizia Municipale, cui sono invece state smistate le telefonate precedenti, sia intervenuta soltanto un'ora dopo con la motivazione di avere tutti gli operatori impegnati nella Notte Bianca in corso. Comprendiamo le difficoltà organizzative, ma impedire il perpetrarsi di un reato che è perseguibile d'ufficio e da tutte le forze dell'ordine è un obbligo e non una opzione! È quindi evidente che l'organico della polizia municipale delle città non sia adeguato alle reali esigenze e che, anche per questo, sia stata segnalata l'esigenza di un suo rapido incremento. Per tali motivi è stata organizzata da Enrico Rizzi una manifestazione per il giorno 26 Luglio, alle 17:30, davanti alla Prefettura di Salerno. Aderiranno le principali sigle animaliste della provincia, insieme alle ragazze che mi hanno aiutato a mettere in salvo Johnny,(è stato così ribattezzato il cane!) e alla Lega del Cane, nella figura della Presidente Antonella Centanni, che oltre ad esser sempre presente sul territorio ha provveduto - anche stavolta - a prendere in custodia l’animale. Invito il Sindaco di Salerno, pertanto, a voler chiarire la posizione, le criticità e il punto di vista del Comando di polizia municipale affinché in futuro, privati cittadini, non debbano essere nella condizione di dover decidere se rischiare in prima persona o veder morire un animale, nell'attesa che le forze dell'ordine competenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, siano nella condizione di intervenire prontamente per fermare un gravissimo reato come quello del maltrattamento di un animale. In una città che si reputa “europea” e all’avanguardia, non ci deve essere spazio per chi maltratta gli animali”.