Sorpresi con coltelli, droga e passamontagna: nei guai due giovani nel Cilento

Due ragazzi di un 17enne e un 20enne cilentani, ma residenti in provincia di Milano, sono stati fermati a bordo di un’auto dai carabinieri a Camerota. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli e di un passamontagna.

La denuncia

Per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Vallo della Lucania e del Tribunale dei Minori di Salerno per porto abusivo di armi. Entrambi sono stati segnalati anche per possesso di 4 grammi di droga.