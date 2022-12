Camerota, partono i lavori per il campo sportivo in sintetico

E’ stata indetta la gara per i lavori di rifacimento del campo di gioco dell’impianto sportivo Papa Giovanni XXIII di Camerota capoluogo. L’importo di finanziamento è di 550 mila euro. E’ prevista la pavimentazione con manto in erba sintetica, il rifacimento della recinzione, la messa a norma e l’omologazione della struttura. “Finalmente il Comune di Camerota sarà dotato di un impianto sportivo moderno, all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali impiegati ed a norma per tutte le attività agonistiche - dice Vincenza Perazzo, delegata allo Sport - Questo è un risultato frutto di anni di duro lavoro da parte del sindaco, degli uffici e di tutti gli attori che si sono impegnati a raggiungere questo straordinario obiettivo. E’ un altro passo importante verso l’ammodernamento degli impianti del Comune di Camerota. Dal primo giorno questa amministrazione ha messo al centro del proprio mandato l’attività sportiva, dunque non considerata più secondaria ma principale per il benessere e la vita dei cittadini e di tutti i fruitori”.

I commenti

L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese marzo e la durata degli stessi è fissata in 150 giorni. Questo significa che la struttura sarà pienamente disponibile per l’inizio della prossima stagione agonistica. “Finalmente avremo un nostro campo sportivo in sintetico - dichiara il consigliere Francesco Saturno -. Tutto ciò grazie al grande impegno del sindaco e dell’amministrazione che in modo ostinato e con grande abnegazione, fin dal primo giorno del mandato, ha lavorato duro per ottenere questo bellissimo risultato. Camerota capoluogo e le frazioni interne oggi vengono valorizzate come meritano e sono al centro dell’agenda politica di Terradamare”. “Le strutture sportive sono importantissime per le nostre comunità. Con un campo di calcio all’avanguardia nasceranno sicuramente anche nuove opportunità e si apriranno strade e scenari diversi per i bambini e i ragazzi del territorio” aggiunge l’assessore Mariateresa Reda.

“Il progetto Camerota 2030 prende sempre più forma - aggiunge Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota - abbiamo superato tanti ostacoli per arrivare fin qui e finalmente ci siamo. Anche il nostro Comune sarà dotato di un campo da calcio in erba sintetica. La centralità del nostro capoluogo assume sempre più forza, con l’entrata in funzione definitiva della strada Camerota-Lentiscosa, i cittadini delle frazioni avranno modo di confrontarsi sempre di più e di crescere insieme. Questa è stata una promessa fatta alla cittadinanza in campagna elettorale e questa amministrazione, fin dal primo giorno, ha agito mettendo in campo e concretizzando le cose che aveva detto dai balconi”.