Investito da un'auto e abbandonato: cane salvato dalle Guardie Zoofile

Paura, a Campagna, dove un cane meticcio è stato investito da un’automobile lungo la Strada Statale 91. Sul posto sono giunte le Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos Salerno che hanno notato la presenza del cane che, immobile, cercava di nascondersi dietro a materiale edile. Dopo essersi lentamente avvicinati, gli agenti hanno notato subito le escoriazioni agli arti inferiori e la incapacità del cane di deambulare. Una volta tranquillizzato, gli agenti si sono avvicinati e dopo aver verificato l’assenza del microchip e che il cane riusciva unicamente a spostarsi strisciandogli arti posteriori a terra, hanno proceduto ad un primo controllo superficiale per accertare l’ eventuale presenza di ferite esposte o lacero contuse.

Il salvataggio

A seguito di quanto accertato gli agenti, dopo aver messo in sicurezza il cane, hanno allertato il Sevizio Veterinario dell’Asl tramite il numero di emergenza per soccorso animali, che è arrivato sul posto dopo pochi minuti, coordinato dal dottore Gerardo Strollo, il quale, dopo una prima visita medico veterinaria, ha recuperato il cane per trasportarlo presso la clinica veterinaria per una serie di accertamenti più approfonditi indispensabili per poter accertare la esatta natura delle fratture e quindi della incapacità a deambulare.