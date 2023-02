Controlli di routine per gli arresti domiciliari, il cane di un detenuto si scaglia contro gli agenti

Tensione, ieri sera, nella zona di Sant’Eustachio, a Salerno: secondo quanto riporta Il Mattino, gli agenti della Polizia si sarebbero recati a casa di un detenuto agli arresti domiciliari, per i controlli di routine. Ma, una volta entrati nell'abitazione, il detenuto avrebbe aizzato il cane contro di loro che fortunatamente in ogni caso non sono stati feriti gravemente.

I provvedimenti

Accertamenti in corso sull'accaduto, dunque, per avviare i provvedimenti del caso nei confronti del proprietario del cane.