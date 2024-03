Ieri pomeriggio un cane di grossa taglia, accompagnato sì dal proprietario ma senza guinzaglio, ha aggredito un ragazzo degli scout che stava trascorrendo il weekend presso il rifugio sito in località Chianiello ad Angri. Il ragazzo, trasportato in ospedale non senza difficoltà, fortunatamente è in buone condizioni.

Le parole del sindaco

"È inaccettabile - sottolinea il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - che episodi di questo genere continuino ad accadere, che siano a danno di una persona o di un altro animale. Nella fattispecie il Chianiello è un luogo che accoglie tutti, anche dai paesi limitrofi, un luogo dove ognuno dovrebbe godere della natura e delle attività all’aria aperta in tranquillità senza il timore che gli accada qualcosa. Invito pertanto tutti i proprietari di animali a prestare attenzione rispettando le regole e la sicurezza di tutti gli utenti del Chianiello. Prenderemo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere di coloro che frequentano questa zona".