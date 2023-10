Cane lanciato da un'auto in corsa. È successo a Montesano Sulla Marcellana. La denuncia arriva dalla presidente dell'associazione "Qua la zampa Effe", che ha soccorso il povero animale.

La denuncia

Il cane ha riportato una frattura. Partita la gara di solidarietà per l'adozione. "Ora - spiega la presidente - è in clinica veterinaria, ma presto per lui si apriranno le porte del canile".