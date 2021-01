Angoscia a Cannalonga per la scomparsa di un anziano: ricerche in corso

Si stanno vivendo ore di angoscia, a Cannalonga, dove da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di un anziano di 81 anni, Francesco Cortazzo, affetto da Alzheimer. A dare l’allarme sono stati i familiari quando si sono resi conto che l’uomo era uscito dalla sua abitazione facendo perdere le tracce.

Le ricerche

In azione carabinieri, vigili del fuoco (anche con l’uso di un elicottero), uomini della Comunità Montana che per tutta la notte e anche questa mattina stanno continuando con le ricerche. L’81enne era in pigiama ed indossava un cappotto e un cappello.