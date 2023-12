È disponibile in libera consultazione, previo accesso con Spid o Cie, la Piattaforma Integrata Territoriale – PiTer, un WebGis contenente la cartografia comunale con la sovrapposizione di numerosi tematismi relativi alla pianificazione territoriale e all’urbanistica del Comune di Capaccio Paestum.

La piattaforma

PiTer, in sostanza, è il centro informativo comunale delle trasformazioni urbane e territoriali, dei dati ambientali e della cartografia aggiornata al 2023. Contiene i dati predisposti dal Comune nell’ambito delle diverse iniziative progettuali e i dati territoriali e ambientali provenienti da fonti differenti inerenti lo spazio amministrativo dell’ente stesso. La libera consultazione di PiTer permetterà a tecnici e cittadini di accedere ai dati territoriali da remoto, senza doversi più recare necessariamente presso gli uffici comunali. Si tratta di un meccanismo che semplifica e velocizza l’accesso a informazioni necessarie, snellendo sia il lavoro dei dipendenti comunali che dei tecnici esterni. Il progetto è stato realizzato dall’Area P.O. Informatica, retta da Antonio Rinaldi, in collaborazione con il CST Sistemi Sud. "L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum - si legge nella nota del Comune - sta procedendo verso una digitalizzazione volta all’ammodernamento delle procedure e alla semplificazione, così come previsto dalla convenzione di Åarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale".