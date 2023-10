Capaccio Paestum, via al restauro della monumentale Fontana dei Delfini

Al via stamattina i lavori di restauro della monumentale Fontana dei Delfini di Capaccio Capoluogo. L’intervento, che rientra nel più vasto piano di riqualificazione del borgo antico del Capoluogo, si è reso necessario per eliminare alcune criticità.

I lavori

L'intervento, per un valore di 33mila euro, durerà 60 giorni e vedrà la riqualificazione della Fontana, l’impermeabilizzazione delle vasche, la revisione degli impianti e il consolidamento, la ritassellatura e stuccatura delle parti della pavimentazione in pietra e del bordo del marciapiede dell’area intorno alla base della fontana. "Restituiamo la storica e monumentale Fontana dei Delfini nella sua originaria bellezza – dichiara il sindaco Franco Alfieri – La fontana è parte della storia della città ed è uno dei simboli di Capaccio Capoluogo. Il suo restauro si inserisce nel più vasto intervento di riqualificazione dello splendido centro storico dell’opera di valorizzazione del borgo antico. Con le opere che stiamo mettendo in atto, il Capoluogo sarà sempre più vivibile per i residenti e sempre più attrattivo per i turisti".