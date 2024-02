Ladri acrobati svaligiano tre appartamenti, indagini dei carabinieri

Una banda di ladri è riuscita a rubare in un appartamento a Scalo - secondo La Città - arrampicandosi dai tubi del gas. In realtà le case svaligiate sarebbero almeno tre. Tra gli appartamenti, anche la sede di uno studio per dentista e quella di una compagnia assicurativa

I colpi

Il bottino comprende un pò di tutto: dal denaro contante a telefoni cellulari, computer e oggetti di valore. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri di Agropoli.