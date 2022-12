Concerto di Capodanno con Andrea Sannino a Nocera Superiore: ecco il piano viabilità

Nocera Superiore è pronta ad accogliere Andrea Sannino e lui "non vede l’ora di abbracciare la città ed il pubblico" che sarà presente al concerto in piazza Marco Polo. Il giovane cantautore partenopeo dà la carica con un videomessaggio inviato nella serata di ieri al sindaco Giovanni Maria Cuofano, dando appuntamento a domenica 1 gennaio alle 21.

Il Piano Viabilità

Nel frattempo il Comando di Polizia Municipale ha predisposto un Piano di Sicurezza che andrà a disciplinare la viabilità e che individua delle aree di sosta dedicate per consentire al pubblico di raggiungere agevolmente l’area del concerto e di defluire al termine della serata con ordine. In occasione dell’evento, le strade che abbracciano la piazza degli eventi, piazza Marco Polo, saranno pedonalizzate.

Dove parcheggiare

Le strade sono: Via Pizzone (sosta consentita dall’incrocio di Via Napoli a incrocio con Via Petrone; Via Nuova Cimitero e Piazza Cimitero; Via Pizzone dalla bretella SS18 al civico 17; Via Spagnuolo e piazzetta Spagnuolo; Piazzetta S. Giovanni Bosco.

La viabilità e i divieti

Ad eccezione dei veicoli e dei portatori di handicap residenti ai quali è consentito il transito, sono state varate le seguenti disposizioni:

1. Divieto di transito su Via V. Russo, tratto compreso dall’intersezione di Via Pecorari all’intersezione di Via Uscioli

(prossimità P.zzetta M. Polo), dalle ore 14 alle ore 24;

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, su Via V. Russo, tratto compreso dall’intersezione di Via Uscioli

(prossimità P.zzetta M. Polo) all’intersezione di Viale Kennedy, dalle ore 14 alle ore 24;

3. Divieto di transito su Via V. Russo, tratto compreso dall’intersezione di Via Uscioli (prossimità P.zzetta M. Polo)

all’intersezione di Viale Kennedy, dalle ore 14 alle ore 24;

4. Divieto di transito su Via Napoli, tratto compreso dall’intersezione di Via V. Russo (prossimità Via Uscioli) all’incrocio (rotatoria) Via Napoli (tratto che adduce a Via Russo/Viale Kennedy) dalle ore 8 alle ore 24;

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su Via Napoli, tratto compreso dall’intersezione di Via V. Russo (prossimità

Via Uscioli) all’incrocio (rotatoria) Via Napoli (tratto che adduce a Via Russo/Viale Kennedy) dalle ore 14.00 alle ore 24;

6. Divieto di transito su Via Uscioli, tratto di strada che adduce in Via V. Russo/P.zza Marco Polo dalle ore 14 alle ore 24. Resta salvo pertanto l’accesso ed il transito nella predetta Via uscioli in direzione Via Spagnuolo altezza campo sportivo.