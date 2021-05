Incendi boschivi: sequestrati in Campania 87 chili di asparago selvatico

Circa 400 controlli, 87 chili di asparagi sequestrati, 42 sanzioni elevate per circa 16mila euro: sono questi i risultati della campagna di prevenzione condotta dai Carabinieri Forestali nella regione Campania. In provincia di Salerno i controlli sono stati mirati alla verifica dell’osservanza del divieto di raccolta dell’asparago sulle aree boscate e pascolive percorse dal fuoco lo scorso anno. Il divieto, introdotto dal regolamento regionale di tutela del patrimonio forestale scoraggia la pratica della bruciatura dei soprassuoli forestali per favorire la crescita dei germogli.

I dettagli

Durante i controlli, i carabinieri hanno rilevato numerosi casi di commercializzazione degli asparagi in assenza di tracciabilità presso esercizi commerciali. L’asparago selvatico (Asparagus acutifolius) è una pianta cespugliosa perenne, caratteristica della macchia mediterranea, molto ricercata per il sapore amarognolo del germoglio primaverile (Turione) e per i suoi valori nutrizionali. La campagna di controlli si inquadra nella più vasta azione di prevenzione degli incendi boschivi condotta mediante il controllo di tutte le attività vietate nelle aree forestali incendiate come la caccia, il pascolo e le trasformazioni del bosco in altra coltura.