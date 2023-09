Ancora tensione al Carcere di Fuorni: detenuto dà fuoco alla sua cella

Attimi di paura nel carcere di Fuorni. Nella serata di ieri, intorno alle 23, un detenuto ristretto nella sezione transito ha appiccato il fuoco all'interno della propria cella. Ancora ignoti i motivi che hanno indotto a compiere tale gesto. A rendere noto l'accaduto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per bocca del Segretario regionale della Campania Tiziana Guacci. “In breve tempo, le fiamme ed il fumo si sono dilagati in tutta la sezione e solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria in servizio si è provveduto a spegnere l'incendio e riportare l'ordine e la sicurezza all'interno della sezione”.

La denuncia

“Il Sappe - prosegue Guacci - chiede provvedimenti urgenti: serve un direttore titolare. In una Casa Circondariale così complessa, dove si registra un grave sovraffollamento ed il personale di Polizia Penitenziaria è sottodimensionato, l'amministrazione non può pensare di poter gestire l'istituto senza un Direttore titolare. Serve subito una nomina”.