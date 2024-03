Vallo della Lucania, l'associazione Giovani Avvocati in visita al carcere

La sezione Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Vallo della Lucania, in collaborazione con l'Onac, ha visitato la Casa Circondariale di Vallo della Lucania nell'ambito del progetto nazionale di visita delle carceri italiane. Durante il tour, guidato dalla direttrice Sergio e dal Comandante della Polizia Penitenziaria, sono stati mostrati i progetti di rieducazione per i detenuti, tra cui spicca il corso per pizzaioli, finalizzato al reinserimento lavorativo.

La visita

È stato inoltre annunciato l'avvio di un progetto per la produzione di ostie. La visita ha offerto un'immersione diretta nella realtà quotidiana dei detenuti, mettendo in luce l'impegno del personale per il loro reinserimento sociale. La referente Onac, Antonella Palladino, ha espresso apprezzamento per gli sforzi rieducativi e la gestione degli spazi, promettendo future collaborazioni: "La struttura della casa circondariale di Vallo della Lucania, un tempo convento, mostra spazi non molto ampi ma tutto sommato ben utilizzati. Nonostante ciò, la direzione e il personale si impegnano al massimo per realizzare vari progetti di rieducazione di cui siamo stati testimoni diretti durante la visita. Come sempre, sono le persone a fare la differenza e in questo luogo di sofferenza abbiamo potuto verificare l’impegno umano. Un ringraziamento speciale alla direttrice Dott.ssa Sergio e ai suoi collaboratori, con i quali abbiamo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione che ci porterà a partecipare prossimamente ad altri progetti a favore dei detenuti presenti nella struttura”.