"Datemi subito i soldi": arrestato rapinatore seriale di Pagani

L’uomo – secondo la Procura di Nocera Inferiore che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – avrebbe compiuto in tempi diversi cinque rapine costringendo le vittime, con la minaccia di una pistola, a consegnargli il denaro in loro possesso